Суд над Кернесом знову перенесли: у приміщенні вимкнули світло

У судовому засіданні у справі мера Харкова Геннадія Кернеса оголошено перерву до 28 вересня у зв'язку із відсутністю електрики у приміщенні Київського районного суду м. Полтави.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, опівдні у приміщенні суду вимкнулося світло, і суддя оголосив перерву.

В адміністрації суду присутнім пояснили, що світло зникло в усьому мікрорайоні, і це пов'язано із проведенням робіт з боку «Полтаваобленерго».

Наступне засідання суду призначено на 11-ту годину ранку 28 вересня.

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Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блінникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), чч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.