На Луганщині зіткнулись електричка і легковик
09:33, 22 липня 2006Політика
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Загинула одна людина
У п‘ятницю о 18.54 у Луганській області біля с.Красноріченськ Кремінського району на нерегульованому залізничному переїзді зіткнулись дизель-потяг сполученням "Сватове-Попасна" і легковий автомобіль "Москвич-412".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа, рух поїздів було призупинено. О 20.23 переїзд звільнений, рух потягів відновлено.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Луганській області.
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