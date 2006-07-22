На Луганщині зіткнулись електричка і легковик

У п‘ятницю о 18.54 у Луганській області біля с.Красноріченськ Кремінського району на нерегульованому залізничному переїзді зіткнулись дизель-потяг сполученням "Сватове-Попасна" і легковий автомобіль "Москвич-412".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа, рух поїздів було призупинено. О 20.23 переїзд звільнений, рух потягів відновлено.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Луганській області.