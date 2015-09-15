Гройсман прокоментував небажання Ради звільнити Вощевського з посади віце-прем'єра
Спікер парламенту Володимир Гройсман прокоментував небажання парламентаріїв звільнити Валерія Вощевського з поста віце-прем'єра.
Про це він заявив в ході засідання Ради, передає кореспондент УНІАН.
"Мені здається, що у нас в коаліційному уряді з'явився опозиційний віце-прем'єр. Я думаю, що ми не повинні абсолютно демократичні процедури перетворювати в те, що зараз намагаються зробити", - заявив спікер.
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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Вощевський заявив, що складає з себе повноваження віце-прем'єр-міністра, оскільки Радикальна партія, яка висунула його, заявила про вихід з коаліції.
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9 вересня президент України Петро Порошенко на розширеному засіданні уряду закликав Кабінет міністрів і Верховну Раду задовольнити заяву віце-прем'єр-міністра про відставку.
Сьогодні нардепи двічі провалили голосування за відставку віце-прем'єра Вощевського.