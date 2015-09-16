ВР сьогодні планує розірвати Угоду про співпрацю з РФ у будівництві блоків Хмельницької АЕС (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, серед іншого, сьогодні парламент також планує ратифікувати Конвенцію між урядами України та Мальти про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.

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Крім того, депутати мають ратифікувати угоди між урядами України, Чехії і Словаччини про військові поховання.

Також ВР розгляне питання про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики.

Серед інших питань сьогодні у повторному першому читанні розглядатиметься законопроект про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягає приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку.