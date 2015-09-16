У "Народному фронті" закликають до відставки низки міністрів: "Перший на виліт - Демчишин"

Як передає кореспондент УНІАН, Гузь зазначив, що "частину міністрів треба переформатувати".

"Перший на виліт, це є Демчишин", - підкреслив Гузь.

За його словами, планується, що в найближчий час Демчишин має звітувати перед українським парламентом. Гузь вважає, що перед цим звітом Демчишин має "показати українському парламенту заяву про звільнення".

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Гузь звинуватив Демчишина в недофінансуванні будівництва шахти № 10 у Волинській області, в затримці зарплат шахтарям. За його словами, із передбачених в бюджеті 200 млн грн на добудову шахти станом на середину вересня отримано лише 50 млн грн.