Депутати пропонують продавати чи здавати в оренду державні землі виключно через аукціони

Як запевняють депутати: його мета - зменшення корупції у земельній сфері та спрощення процедури земельних торгів.

"Зараз комунальна і державна земля через корупційні схеми здається в оренду за заниженою платою, або без проведення аукціонів, відтак гроші, які державна та місцеві скарбниці могли б отримувати з чесних аукціонів, осідають у кишенях чиновників-корупціонерів", - про це зазначають автори законопроекту - представники 5 фракцій парламенту.

«В той час, коли у нас економічна криза, бюджету не вистачає грошей навіть на соціальні виплати, тисячі гектарів державної і комунальної землі щороку роздаються направо і наліво за копійки! Робиться це під різними приводами і формально в рамках закону. Наприклад, ділянки передаються начебто для ведення особистого селянського чи фермерського господарства, а на практиці ніякого господарства не створюється, все передається холдингам. Звичайно, все це робиться за хабарі!», - заявив з трибуни парламенту один з авторів законопроекту, депутат групи "Партія Відродження" Олег Кулініч.

У ході тривалого обговорення більшість депутатів і фракцій висловилися за підтримку даного законопроекту, однак для його ухвалення забракло голосів. «Якщо до законопроекту завтра знову не дійде черга, або його знову не буде в порядку денному, це означатиме неповагу до парламенту та фактичну перемогу корупції у земельній сфері», - додав Кулініч.