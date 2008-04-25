Ющенко зупинив дію постанови Кабміну щодо земельних аукціонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету Міністрів від 17 квітня про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів.

Текст відповідного указу Президента від 25 квітня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Одночасно Президент звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названої постанови Кабінету Міністрів України, на даний час неопублікованої.

На переконання глави держави, постанову видано Кабінетом Міністрів України всупереч Конституції України.

Як йдеться в указі, за Основним Законом держави Кабінет Міністрів України здійснює повноваження, визначені Конституцією та законами України (пункт 10 частини першої статті 116). Проте ні Конституція України, ні зазначені у постанові Кабінету Міністрів України, про яку йдеться, законодавчі акти не передбачають затвердження порядку проведення земельних аукціонів із продажу земельних ділянок підзаконним актом і, відповідно, не уповноважують Кабінет Міністрів України затверджувати такий порядок.

Президент звертає увагу, що за Конституцією України право власності на землю набувається і реалізується виключно відповідно до закону (частина друга статті 14). Земельний кодекс України, який визначає порядок набуття і реалізації права власності на землю, передбачає здійснення продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам і юридичним особам на конкурсних засадах шляхом проведення земельних торгів - аукціону (статті 127, 134, 135) і встановлює вимогу щодо визначення порядку проведення земельних торгів (аукціону) законом (частина п`ята статті 137).

Відтак, видавши постанову від 17 квітня 2008 року №394, Кабінет Міністрів, за словами Президента, вийшов за межі повноважень, визначених для нього Конституцією та законами України, діяв усупереч нормам Земельного кодексу України, інших актів, зазначених у преамбулі постанови №394, чим порушив вищезазначені норми Конституції України, а також вимоги положень частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Основного Закону держави, які зобов`язують Кабінет Міністрів України здійснювати свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів, на підставі та у спосіб, що ними передбачені, керуватися у своїй діяльності, зокрема, Конституцією та законами України.

Також цим указом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 7 квітня 2008 року №309 «Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність цієї постанови Кабміну.

10 квітня Кабмін рейтинговим голосуванням затвердив порядок проведення в 2008 році земельних аукціонів з урахуванням рекомендацій Президента України.