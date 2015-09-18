СБУ перевіряє, чи є екс-голова Апеляційного суду Києва співробітником ФСБ

Про це заявив в ефірі Громадського телебачення радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Тандіт продемонстрував папку з документами – справу офіцера Комітету державної безпеки СРСР Антона Чернушенка, яку, за словами Тандіта, українській спецслужбі передали чесні офіцери ФСБ.

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«Ця людина, за попередньою інформацією, яку ми будемо перевіряти, офіцер ФСБ РФ», – наголосив він.

Тандіт припустив, що, перебуваючи зараз поза межами України, на території РФ, Чернушенко буде використаний в інформаційних спецопераціях проти нашої держави.

Раніше, група "Інформаційний спротив" з посиланням на російські джерела заявила, що Чернушенко після закінчення Одеського державного університету в 1977 році зробив кар'єру в КДБ СРСР.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила голові Апеляційного суду Києва Чернушенко про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу ("незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду"; "винесення суддею завідомо неправосудних судових рішень"). 30 червня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Антона Чернушенка.

10 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відсторонила Чернушенка від посади судді Апеляційного суду Києва.