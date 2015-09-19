На сьогодні люстраційну перевірку проходять 80 тисяч чиновників - Мін'юст
13:49, 19 вересня 2015Політика
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Близько 80 тисяч чинних чиновників на сьогодні проходять перевірку відповідно до закону "Про очищення влади".
Люстрація проходить у рамках закону "Про очищення влади" / ocherk.info
Про це у ході брифінгу повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова, передає кореспондент УНІАН.
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“На сьогодні до реєстру осіб, до яких застосовані положення закону про очищення влади, внесено 760 осіб, і близько 80 тисяч діючих чиновників на сьогодні перебувають у процесі перевірки. А також стосовно 45 тисяч претендентів на зайняття посад також проводиться аналіз документів і перевірка цих осіб», - сказала Севостьянова.
Як повідомляв УНІАН, у квітні громадський люстраційний комітет створив онлайн-реєстр осіб, які підлягають люстрації.
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