На сьогодні люстраційну перевірку проходять 80 тисяч чиновників - Мін'юст

Про це у ході брифінгу повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова, передає кореспондент УНІАН.

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“На сьогодні до реєстру осіб, до яких застосовані положення закону про очищення влади, внесено 760 осіб, і близько 80 тисяч діючих чиновників на сьогодні перебувають у процесі перевірки. А також стосовно 45 тисяч претендентів на зайняття посад також проводиться аналіз документів і перевірка цих осіб», - сказала Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, у квітні громадський люстраційний комітет створив онлайн-реєстр осіб, які підлягають люстрації.