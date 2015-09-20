Порошенко підкреслив необхідність відміни Радою недоторканності депутатів та судей

Президент України Петро Порошенко наголошує, що злочинці не повинні прикриватись депутатськими мандатами, необхідно вносити зміни до регламенту Верховної Ради України.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

"Я не знаю, що будуть робити правоохоронці, і я лише вимагаю того, щоб демонструвати, що в країні, - і в мене особисто є політична воля, - щоби хабарник, корупціонер сидів у в'язниці. Якщо питаєте про мене, щоб я робив... Я би вніс зараз зміни до закону про регламент (Верховної Ради), що дали б можливість затримувати злочинців, які прикриваються депутатською недоторканністю, депутатським мандатом", - наголосив Порошенко.

У цьому зв'язку глава держави заявив, що це потрібно для того, аби "не дати можливість політиканам, прикриваючись регламентом, домовившись з кількома членами регламентного комітету, уникати відповідальності, в тому числі й кримінальної".

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"Не є справа депутатів-членів регламентного комітету підміняти собою правоохоронні органи і суди. Це не їх справа", - сказав президент.