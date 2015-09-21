Україна ставиться до "плану Мореля" як до його приватної думки – Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Порошенко прокоментував інформацію у ЗМІ про план координатора робочої підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи П'єра Мореля, який нібито передбачає проведення виборів на окупованому Донбасі без відведення важкого озброєння та виведення іноземних військ.

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Зокрема, президент заявив, що Україна до цього плану може ставитись "як до приватної думки пана Мореля. І впевнений, що українська сторона абсолютно чітко і послідовно проводить позицію щодо імплементації Мінських угод".

За повідомленнями у ЗМІ, під час зустрічей Тристоронньої контактної групи у Мінську за участю української сторони триває активне обговорення спеціального закону для проведення виборів на неконтрольованих територіях Донбасу.

Видання DT.UA зазначало, що "після завершення зустрічі Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало заяву, в якій, зокрема, зазначалося: "Умови і терміни проведення місцевих виборів будуть визначені в робочій групі з питань політики Тристоронньої контактної групи. Вони спираються на пропозиції координатора відповідної робочої групи П'єра Мореля".

Офіційно "план Мореля" називається "Елементи для тимчасового закону про місцеві вибори в деяких районах Донецької та Луганської областей".

Наголошувалось, що політична підгрупа Тристоронньої контактної групи обговорює можливість розробки спеціального закону, що дозволяє провести вибори на неконтрольованих територіях в рамках українського законодавства.

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"Ця можливість закріплена рішенням глав МЗС чотирьох держав. І ця можливість далі обговорюється сторонами. І обговорюватиметься аж до паризького саміту "нормандської четвірки", тобто щонайменше до кінця вересня, незважаючи на "указ" Захарченка про проведення власних виборів", - написало видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявляє, що не підтримує ідею надання громадянам права вільно володіти зброєю. Також президент висловив упевненість, що "підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів має збільшувати безпеку українців".