Напад або поступовий відступ: Карл Більдт розповів про два варіанти для Путіна

Таку думку висловив у розмові з Європейською правдою екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт.

За його словами, у конфлікті з Росією час грає на руку Україні.

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"Так, зараз ви (Україна та Росія) – ніби в гонці на переслідування. Але якщо протягом цього часу Україна зможе стабілізуватися та провести реформи, то саме ви виявитеся переможцем у цій гонці", - підкреслив він.

"Давайте згадаємо про той час, коли почалася гостра криза, тобто до кримського періоду. На думку Росії, Крим був її безумовним успіхом. І саме тому вони запустили проект "Новоросія", всерйоз очікуючи такого ж успіху, чекаючи розвалу України на кілька частин протягом 3-4 місяців. Але тут вони з тріском програли. Втримати хоча б те, що встигли захопити, вони змогли лише надіславши в Україну значний армійський контингент у серпні 2014 року. Саме тому з’явилася патова мінська угода", - пояснює Більдт.

За його словами, у Путіна є два варіанти дій.

"Він може поступово відступати, що йому видається політично непростим; або ж він почне військовий наступ на Україну, а це – ще складніше і коштуватиме неймовірно дорого", - заявив колишній шведський посадовець.