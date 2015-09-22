ЗМІ: Порошенко обґрунтував потребу відкликати проект закону про державну службу неправдивою інформацією

Про це Європейській правді заявили відразу декілька учасників НРР, дану інформацію Європейській правді підтвердили також співрозмовники в структурах ЄС.

Проект закону "Про держслужбу" був розроблений за фінансування ЄС; європейці очікували на його ухвалення ще минулого року. ЄС додатково виділив 90 млн євро безповоротної допомоги на проведення цієї реформи. Та оскільки прогрес у даній сфері відсутній, зараз вивчається можливість перекинути їх на фінансування децентралізації.

Між тим, за словами одного з членів НРР від громадськості Даніїла Пасько, президент та його соратники подали Нацраді реформ неправдиву інформацію про думку ЄС.

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"Президент сказав, що ЄС відкликав гроші, бо незадоволений текстом законопроекту... Гройсман сказав, що первинний текст закону був спотворений до невпізнання Кабміном і в нинішньому вигляді його приймати не можна", розповів, зокрема, Пасько в своєму дописі у Facebook. Проти закону виступили також представник президента в уряді Олександр Данилюк та глава Мінекономіки за президентською квотою Айварас Абромавічус.

"Вражає, але в залі не знайшлося жодного прихильника закону в його сьогоднішньому вигляді", - додав Пасько.

У підсумку Президент та його прибічники вирішили відмовитися від даного проекту, попри те що він вже пройшов перше читання у ВР. "Гройсман запропонував створити нову робочу групу для розробки НОВОГО закону, що і вирішили робити за браком кращої альтернативи", - розповів Пасько.

Вчера Нац Рада Реформ была посвящена реформам по борьбе с коррупцией. Сытник представил структуру Антикоррупционного б... Posted by Dan Pasko on Saturday, September 19, 2015

Лідер об’єднання "Нова країна" та ще один член НРР Валерій Пекар у своєму дописі підтвердив викладене. "Я встиг лише вставити два слова з вимогою не пропускати новий законопроект через уряд, аби знову не згаяти півроку... Ця жахлива історія з провалом реформи, яка є безумовним першим пріоритетом, заслуговує на окремий допис. Значною мірою саме через це 2015 рік буде названий роком змарнованих надій", - зазначив він.

11 засідання Національної ради реформ, що відбулося 18 вересня, було сфокусовано на антикорупційній реформі. Як завжди, ... Posted by Валерій Пекар on Sunday, September 20, 2015

Між тим, "Європейська правда" від кількох джерел в структурах ЄС отримала запевнення, що Євросоюз не висловлював заперечень щодо даної редакції законопроекту; навпакаки – наполягає на його якнайшвидшому ухваленні. Більше того, через неухвалення цього закону Україна може втратити багатомільонне фінансування в рамках Контракту з розбудови держави.

В ЄС уникають відкритого конфлікту з президентом, та не виключено що у вівторок представництво ЄС в Україні зробить заяву з цього приводу.

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Необхідно додати, що заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків після скандальногоо засідання також визнав, що ЄС не має заперечень щодо законопроекту. "Я мав розмову з представниками ЕС в Україні, які підтвердили свою позицію: закон про державну службу має бути ухвалений в цій чи іншій редакції. Немає негативної позиції ЕС чи непідтримки законопроекту про державну службу", - написав він у Facebook

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року між Україною та ЄС було підписано Контракт щодо розвитку держави, згідно з яким Україна могла вже цього року отримати 105 млн євро (другий транш допомоги), якщо виконає низку умов. Одна з них - створення і утвердження повноцінного і детального плану реформування державного сектору. Для цього парламент має ухвалити новий закон про державну службу.

Крім 105 млн євро на розвиток держави, Україна могла отримати ще 75 млн євро - на підтримку реформи держслужби. Для цього, крім Закону про державну службу, Кабінет міністрів повинен розробити, затвердити та подати ЄС Стратегію реформування державного управління з планом впровадження, відповідальними і строками.