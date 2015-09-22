Україна сподівається на конкретні рішення НАТО у 2016 році після заяв про відкриті двері Альянсу

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав під час виголошення спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заяви для преси.

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"Процес набуття членства України в НАТО є непростим і буде потребувати як зусиль з боку української влади, так і часу. Той план, який розроблений нами і НАТО, є дуже важливим для вірогідності набуття членства в Альянсі. Коли я кажу про наше членство в НАТО, хотів би нагадати про рішення Бухарестського саміту 2008 року, де було чітко зазначено, що двері для України в НАТО відкриті. І сподіваюся, що на саміті, який відбудеться наступного року в Варшаві, це буде підкріплено ще й конкретними рішеннями", - сказав він.