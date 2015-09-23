СБУ знову викликає на допит екс-регіонала Вадима Колесніченка

Як повідомляє УНІАН, копія повістки про виклик його на допит розміщена на сайті СБУ.

Колесніченка викликають «для участі у допиті у кримінальному провадженні № 22014000000000510 від 14.11.2014 за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність держави) та ч.3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України в якості підозрюваного».

У повістці про виклик зазначається, що він має прибути на допит 1 жовтня 2015 року на 10.00 до Головного слідчого управління СБУ.

У графі «Корінець повістки про виклик» відміток про те, що він отримав повістку, поки немає.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ вже викликала на допит Колесніченка у цій справі. Відповідна повістка була оприлюднена 16 вересня. У ній зазначалось, що йому необхідно з’явитися на допит 17 та 18 вересня 2015 року о 10.00 в каб. № 705 до Головного слідчого Управління СБ України.

Довідка УНІАН. 16 січня 2015 Головним слідчим управлінням СБУ Колесніченка оголошено в розшук. Він був одним із авторів "законів 16 січня".

У той же час, 22 вересня Генеральною прокуратурою України розпочато процедуру заочного засудження у кримінальному провадженні, яке розслідується Головним слідчим управлінням СБУ, стосовно колишнього народного депутата Колесніченка. Суд, за клопотанням Генпрокуратури, надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно Колесніченка.

Шевченківський районний суд 21.09.2015 своєю ухвалою задовольнив відповідне клопотання органу досудового розслідування, погоджене з прокурором, та надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування, повідомляла прес-служба генпрокуратури.