Колесніченко відреагував на повідомлення СБУ про оголошення його в розшук

«Ну що ж – шукайте))! Але для цього, спочатку, повісьте на Хрещатику всю банду укронацистів, яка вбиває мирне населення на Донбасі!» – прокоментував колишній депутат повідомлення радника глави СБУ Маркіяна Лубківського про свій розшук, передає радіо "Свобода".

Читайте такожСБУ оголосила регіоналів Колесніченка та Левченка в розшук

Як повідомляв УНІАН, радник глави СБУ Маркіян Лубківський повідомив, що колишніх народних депутатів від «Партії регіонів» Миколу Левченка та Вадима Колесніченка оголошено в розшук.

Колишнім депутатам інкримінують скоєння злочину за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків").