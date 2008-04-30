Раді пропонують провести спецзасідання разом з Ющенком

У Верховній Раді у червні пропонується провести спеціальне засідання парламенту за участю Кабінету міністрів щодо співробітництва між Європейським Союзом та Україною.

Відповідний проект постанови, внесений народними депутатами Оксаною БІЛОЗІР, Лесею ОРОБЕЦЬ, Ігорем КРІЛЕМ та іншими, зареєстровано у парламенті.

Зокрема, на цьому засіданні пропонується розглянути питання щодо виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, Плану дій "Україна – Європейський Союз" та стану підготовки нового базового договору між Україною і ЄС.

До участі у засіданні передбачається запросити Президента України, голову Представництва Європейської комісії в Україні, представників дипломатичного корпусу країн-членів ЄС, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.

У регламенті проведення спеціального засідання пропонується передбачити виступ Президента України (за згодою), голови Верховної Ради України, доповідь прем`єр-міністра України, співдоповіді міністрів та голів комітетів Верховної Ради, виступи інших учасників засідання.

Відповідальним за підготовку та проведення спеціального засідання пропонується визначити голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.