У Росії заявили про вторгнення чергового "гумконвою" на Донбас (відео)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

«Чергова колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон. Маршрут до пунктів пропуску пройдено без затримок, непередбачених ситуацій у дорозі не сталося», - заявили у відомстві.

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По дорозі колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвіїв-Курган».

Заявляється, що всі заходи на пунктах пропуску здійснювались у присутності представників митної та прикордонної служб України, а також спостерігачів місії ОБСЄ. Автомобілі МНС Росії в'їжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. Перевірялися не лише техніка, а й супровідні документи на гуманітарний вантаж.

Після завершення всіх процедур загалом більш як 100 автомобілів продовжили рух до пунктів розвантаження Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що черговий 38-й російський так званий «гуманітарний конвой» вторгся на Донбас на порушення норм міжнародного і вітчизняного законодавства.

За словами помічника голови Державної прикордонної служби України, оскільки переміщення вантажівок в черговий раз відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного і вітчизняного законодавства, яке регламентує порядок направлення гуманітарних вантажів, і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста участі в його оформленні не брали, контроль української міжвідомчою групою здійснювався шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій.

«У результаті візуального спостереження було встановлено, що більшість вантажівок заповнені лише наполовину, що може свідчити про певну демонстративність цієї акції», - зазначив Слободян.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких українській стороні невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявили, що всі російські «гумконвої» спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".