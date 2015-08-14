Росія відправила на Донбас черговий "гуманітарний" конвой

Про це повідомляє прес-служба МНС РФ.

У складі 35-ї колони понад 100 автомобілів, які везуть понад 1000 тонн "гуманітарних вантажів.

"Серед них – продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності", - йдеться в повідомленні російського відомства.

Відзначається, що колона розділиться на дві рівні частини. "Одна з них пройде на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвіїв Курган»", - заявили в МНС РФ.

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Як повідомляв УНІАН, Росія за рік скерувала на Донбас понад 3,8 тис. вантажівок у складі так званих «гуманітарних конвоїв» з товарами негуманітарного характеру.

Крім того, стало відомо, що 609 автомобілів пройшли взагалі без якого-небудь контролю з української сторони. Щодо 3 тис. 177 автомобілів українська сторона здійснювала візуальний контроль.