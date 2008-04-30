Турчинов звинуватив ”перших осіб країни” у грі на проблемах

Уряд України очікує у квітні на інфляцію на рівні, нижчому за 3%.

Про це сьогодні на брифінгу на підприємстві «Родон» журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН, повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Якби не було від високих посадовців закликів щодо інфляційних очікувань, якби не було залякування інфляційними проблемами, то, я думаю, інфляція була б уже меншою, аніж 2%. Проте дехто з політиків намагається грати на інфляції, не розуміючи, а можливо, й розуміючи, що вони фактично грають на проблемах власної країни та народу”, - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ заявив, що “коли перші особи країни замість того, щоб допомагати уряду боротися з інфляцією, починають або блокувати товарні інтервенції, або розказувати про якісь інфляційні картки і т.д., то я вважаю, що це робота винятково проти власної країни».

Він наголосив, що в усьому світі, коли виникають проблеми з інфляцією, для боротьби з цим об`єднується і влада, і опозиція.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що уряд прогнозує подальше зниження темпів зростання інфляції, і в другій половині року її рівень сягне прогнозованих раніше урядом результатів.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року становила 3,8%, з початку поточного року зростання споживацьких цін становило 9,7%.

У березні 2008 р. до березня минулого року інфляція становила 26,2%, в січні-березні до аналогічного періоду 2007 року - 22,5%.

На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України 2008 року з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

За даними джерела, наближеного до Ради Нацбанку, уряд планує підвищити прогноз інфляції на цей рік з 9,6% до 15,3-15,6%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, 2006 року - 11,6%, 2005 року - 10,3%.