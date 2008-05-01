Рудьковському полегшало і він вийшов на Майдан

На святкуванні 1 Травня на столичному Майдані Незалежності з’явився екс-міністр транспорту і зв`язку України Микола Рудьковський.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, політик був у хорошому настрої. Журналістам він розповів, що почувається краще, але поки знаходиться на лікуванні в денному стаціонарі.

Від політичних коментарів М.Рудьковський відмовився, пославшись на те, що суд у справі повинен пройти без політичного галасу.

Нагадаємо, 9 лютого 2008 року СБУ затримала колишнього Міністра транспорту і зв`язку України М.Рудьковського. Відносно нього було порушено кримінальну справу за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за авіамаршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України). 20 березня прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної відносно М.Рудьковського, і передала її на розгляд Печерського суду Києва.