Євродепутат: Україна має офіційно звернутися до Міжнародного суду ООН щодо повернення Криму

Про це аявив депутат Європейського парламенту Габріеліус Ландсбергіс. "На мою думку, існує можливість започаткувати процес в рамках ООН через Генеральну асамблею, щоб подати звернення до Міжнародного суду, аби почати розглядати це питання і отримати роз'яснення ситуації з тим, щоб Крим врешті-решт повернувся до складу України", - сказав Габріеліус Ландсбергіс.

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На його переконання, "довгострокове рішення лежить в правовій площині", і український уряд має докласти зусиль для того, щоб використати всі можливі юридичні шляхи для повернення Криму.

Відповідаючи на запитання щодо блокування проїзду вантажівок до Криму громадськими організаціями, Ландсбергіс зазначив, що втручання громадськості, особливо кримських татар, в цій ситуації "можна цілком зрозуміти".

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.