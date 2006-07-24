Комітет ВР роз’яснив Януковичу особливості припинення повноважень депутатів

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР на виконання доручення голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА 21 липня розглянув звернення народного депутата, координатора антикризової коаліції Віктора ЯНУКОВИЧА та роз’яснив підстави для дострокового припинення повноважень депутатів.

Про це сьогодні повідомляє офіційний сайт Партії регіонів.

Зокрема, у висновку комітету йдеться, що дострокове припинення повноважень народних депутатів України, згідно зі статтею 81 Конституції України, може відбутися з таких підстав, як складення повноважень за особистою заявою народного депутата; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісти відсутнім; припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України; якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунено; невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції, а також у разі його смерті.

При цьому, у висновку підкреслюється, що зазначені підстави не передбачають врегулювання питань щодо виключення народного депутата України із депутатської фракції.

Регламентний Комітет вважає, що вихід народного депутата із депутатської фракції та виключення його із депутатської фракції не є тотожними поняттями. “Вихід є наслідком власного волевиявлення народного депутата, а виключення є наслідком волевиявлення фракції стосовно народного депутата”, - пояснює комітет і посилається на статтю 80 Конституції України, згідно з якою, народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання особистої думки у парламенті та його органах.

“Тобто, з одного боку, у народного обранця є свобода волевиявлення шляхом голосування, а, з іншого - входження до коаліції і є визначенням позиції народного депутата. Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус народного депутата України", голосування та позиція, оприлюднена народним депутатом під час роботи Верховної Ради України та її органів, не може бути предметом розгляду у Верховній Раді України та її органах. Ці положення Конституції України та Закону України "Про статус народного депутата України" є принциповими”, - йдеться у документі.

Крім того, згідно зі статтею 81 Конституції України, повноваження народного депутата України у разі його виходу із складу депутатської фракції політичної партії (блоку політичних партій), тобто добровільного волевиявлення, можуть бути припинені лише на підставі закону. “В даний час такого закону Верховною Радою України не прийнято”, - відзначає комітет.

“Таким чином, законодавством України не передбачено такої підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України, як виключення народного депутата України з депутатської фракції”, - підкреслюється у висновку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени фракції БЮТ підписались під документом, який засвідчує їхню готовність скласти з себе депутатські повноваження (у цій фракції 125 депутатів).

Також фракція БЮТ ухвалила звернення до фракції «Наша Україна» з пропозицією приєднатись до ініціативи про дострокове складення депутатських повноважень.

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН 21 липня повідомила, що Рада фракції і Президія Політради Партії регіонів на засіданнях 20 липня затвердили рішення про виключення свого депутата Олега КАЛАШНИКОВА через інцидент з журналістами телеканалу СТБ із фракції і рекомендували з`їзду виключити його з партії.