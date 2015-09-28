Відкриття 70-ї сесії Генасамблеї ООН (пряма трансляція)

Церемонія відкриття запланована на 9.00 ранку за місцевим часом (16.00 за київським часом). Пряму трансляцію заходу можна побачити на офіційному сайті ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко спільно з українською делегацією продовжує свій візит до США в рамках участі у Генасамблеї ООН.

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Після участі у відкритті Генасамблеї Порошенко дасть інтерв'ю американському телеканалу Fox.

Протягом дня у президента запланована низка двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів кількох іноземних країн, серед яких - зустріч з прем'єр-міністром Данії Ларсом Расмуссеном, двостороння зустріч з президентом Австрії Хайнцом Фішером, перемовини з прем'єр-міністром Японії Сінзо Абе та інші зустрічі.

Президент України також візьме участь в офіційному ланчі від імені генерального секретаря ООН Пан Гі Муна.

Окремим пунктом в програмі президента передбачена перша офіційна двостороння зустріч з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, за результатами якої президенти спільно поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

Також глава Української держави візьме участь у Саміті з питань діяльності з підтримання миру. Відубдеться пряма трансляція заходу.

Наприкінці дня глава держави візьме участь у прийнятті від імені президента Сполучених Штатів Америка Барака Обами.