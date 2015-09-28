Відкриття 70-ї сесії Генасамблеї ООН (пряма трансляція)
Сьогодні у Нью-Йорку відбудеться відкриття 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Церемонія відкриття запланована на 9.00 ранку за місцевим часом (16.00 за київським часом). Пряму трансляцію заходу можна побачити на офіційному сайті ООН.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко спільно з українською делегацією продовжує свій візит до США в рамках участі у Генасамблеї ООН.
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Після участі у відкритті Генасамблеї Порошенко дасть інтерв'ю американському телеканалу Fox.
Протягом дня у президента запланована низка двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів кількох іноземних країн, серед яких - зустріч з прем'єр-міністром Данії Ларсом Расмуссеном, двостороння зустріч з президентом Австрії Хайнцом Фішером, перемовини з прем'єр-міністром Японії Сінзо Абе та інші зустрічі.
Президент України також візьме участь в офіційному ланчі від імені генерального секретаря ООН Пан Гі Муна.
Окремим пунктом в програмі президента передбачена перша офіційна двостороння зустріч з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, за результатами якої президенти спільно поспілкуються з представниками засобів масової інформації.
Також глава Української держави візьме участь у Саміті з питань діяльності з підтримання миру. Відубдеться пряма трансляція заходу.
Наприкінці дня глава держави візьме участь у прийнятті від імені президента Сполучених Штатів Америка Барака Обами.