Порошенко сподівається, що Обама дасть Путіну "міцний стимул"

Про це він сказав в інтерв’ю The Associated Press у Нью-Йорку, передає "Українська правда". На думку Петра Порошенка, зустріч американського і російського президентів, запланована на сьогодні, може стати "міцним стимулом" для Кремля виконувати мінські домовленості щодо Донбасу – зокрема, щодо припинення вогню й відведення зброї.

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"Це стосується і неможливості проведення фейкових виборів на окупованій території, ретельного виконання всіх умов угоди, доступу для (спостерігачів) Організації з безпеки і співпраці в Європі до всіх пунктів пропуску, виведення всіх російських солдатів з окупованих територій і закриття кордону", - сказав Петро Порошенко.

"Я вірю, що ефективна координація наших дій принесе результати", - додав він. Петро Порошенко наголосив, що Україна та її партнери – США і ЄС – повинні бути стійкими з Росією.

Нагадаємо, Володимир Путін і Барак Обама планують зустрітися на полях Генасамблеї ООН, яка проходить у Нью-Йорку. За даними Білого Дому, саме російський президент виступив ініціатором цієї зустрічі.