Кличко обіцяє сенсаційну новину за тиждень

Кандидат на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО заявляє, що в тижневий термін демократичні сили домовляться про єдиного кандидата на вибори мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО повідомив сьогодні журналістам, коментуючи ситуацію навколо висунення кандидатів у мери Києва від різних партій і блоків демократичного табору.

«У мене є повна впевненість в тому, що найближчими днями ми домовимося, визначимо кандидата, який зможе протистояти нинішньому мерові. На сьогоднішній день у нас є два кандидати. І це боротьба між двома кандидатами. Решта всіх кандидатів має амбіції в 1,5% і на сьогоднішній день не представляють альтернативи сьогоднішній влади», - сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, переговори щодо єдиного кандидата зараз перебувають на завершальній стадії. «Найближчого тижня ми зможемо вже підвести риску під переговорами, і всі ті переговори, які сьогодні перебувають у площині домовленостей, перейдуть у площину публічну. І після цього ми зможемо позначити ті основні пункти, на підставі яких може бути висунуто загального кандидата від демократичних сил», - сказав В.КЛИЧКО.