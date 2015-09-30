Спецпредставник ОБСЄ: озброєння калібром менше 100 мм будуть відводити в два етапи

Документ оформлений як додаток до Комплексу заходів з реалізації Мінських угод, повідомив Мартін Сайдік, спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України, передає Бі-бі-сі.

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Вирішено, що танки, артилерійське озброєння калібром до 100 мм, а також міномети калібру 120 мм повинні в два етапи "відсунутися" від лінії зіткнення протиборчих сторін на відстань 15 км.

"Це ще один важливий крок для реалізації того, що вже було погоджено в Мінську. Ця угода стане істотним внеском у зміцнення режиму припинення вогню і мінського процесу в цілому", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

Зокрема, перший етап відведення озброєнь "почнеться через два дні після повного припинення вогню і охопить велику зону в Луганській області", - повідомив Мартін Сайдик.

Протягом 15 днів відведення буде проводитися за типами озброєнь: спочатку танки, потім артилерійське озброєння, потім міномети.

Протягом другого етапу, на який, за словами спецпредставника ОБСЄ, у досягнутих домовленостях відведено 24 дні, процес відведення озброєнь буде в тій же послідовності (танки-артилерія-міномети) і охопить решту зон протистояння.

Репортери, що традиційно довго очікували повідомлень із закритих для преси обговорень з проблеми Донбасу, злегка заплуталися, порівнюючи терміни реалізації досягнутих домовленостей.

Два етапи відведення озброєнь, за заявою повноважних представників тристоронньої контактної групи, укладаються в 39 днів (15 днів першого етапу + 24 другого).

Представник так званої "ЛНР" стверджує, що реалізація досягнутих домовленостей розрахована на 41 день.