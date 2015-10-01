У Кремлі заявили, що Путін і Порошенко не проведуть двосторонню зустріч у Парижі

Про це повідомляє РІА «Новости».

«У графіку немає», - сказав Пєсков на питання про зустріч Путіна і Порошенка.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Київ розглядає питання про проведення двосторонньої зустрічі Путіна і Порошенка.

«Станом на сьогодні, дійсно є запит від російської сторони на проведення двосторонньої зустрічі з президентом України, але зараз він розглядається», - сказав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, лідери «нормандської четвірки» планують 2 жовтня провести у Парижі обговорення виборів на Донбасі, відвід військ та інші аспекти мінських домовленостей, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

Сьогодні в АП повідомили, що Порошенко в Парижі вимагатиме від Росії скасувати псевдовиборів на Донбасі.