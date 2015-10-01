Путін звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в Кремлі на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

"Розраховую, що Мінські угоди будуть виконуватися. Завтра поговоримо про це в Парижі з колегами... Ви не можете не знати, що відбувається з виконанням цих Мінських угод. Іншого шляху, крім їх виконати цілком і повністю немає. На жаль, вони поки не виконуються", - заявив Путін.

Читайте такожПрийнята угода про відвід зброї калібром до 100 мм означає припинення війни - "ДНР"

Він зазначив, що в цьому документі є речі, які "мають однакове розуміння".

"Умовно, там в одному з пунктів угоди написано – через 30 діб після підписання цього документа ввести закон про особливий статус. Закон є, 30 діб давно минуло, закон є, але його просто не ввели", - сказав Путін.

"Написати закон про амністію, Він є, треба тільки поставити підпис президенту. Підпису немає", - додав він.

За його словами, "ключове питання – політичне врегулювання, і це найголовніше полягає у внесенні змін у Конституцію".

"Що там написано – за погодженням з Донбасом, ніякого узгодження немає. Зараз найгостріше питання – проведення виборів. Що написано в Мінських угодах – за українським законом, але узгоджено з Донбасом. Донбас тричі посилав свої пропозиції, ніякого діалогу", - сказав Путін.

Він зазначив, що Верховна Рада прийняла закон про проведення виборів у "ЛНР і ДНР".

"І що їм робити? Вони тепер оголосили про те, що вони будуть проводити вибори самостійно", - сказав Путін.

Він вважає, що для вирішення ситуації далеко, "але все-таки вселяє впевненість у тому, що криза може бути подолана".

"Будемо розраховувати, що діалог між цими невизнаними республіками і київською владою буде позитивним, і буде виконуватися головна умова для досягнення будь-якого компромісу – прямий діалог. Ми будемо на цьому наполягати і розраховувати на добру волю з обох сторін", - заявив російський президент.

Читайте такожІС: У "республіках" готуються до псевдовиборів: "ДНР" хоче легалізації в Україні, а "ЛНР" - приєднання до РФ

На прохання одного з учасників заходу направити на окупований Донбас місію для розмінування Путін сказав: "Розмінувати потрібно, звичайно. Це робота, яку ми повинні будемо погоджувати з відповідними структурами".

"Це потрібно зробити після припинення обстрілів, не можна розмінувати, коли снаряди падають. Зараз там немає серйозних бойових зіткнень, немає обстрілу. Сподіваюся, що вони взагалі припиняться після відводу озброєнь менше 100 мм", - сказав Путін.