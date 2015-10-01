Статус учасника бойових дій вже отримали понад 82,5 тисяч військових - Генштаб
20:07, 01 жовтня 2015Політика
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Станом на 30 вересня статус учасника бойових дій отримали 82 тис. 547 військовослужбовців та працівників Збройних сил України.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
В повідомленні зазначається, що на підтвердження даного статусу видано 76 тис. 598 посвідчень учасника бойових дій.
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«За минулий тиждень кількість особового складу, які мають право на отримання статусу УБД, збільшилась на 238 осіб, а тих, хто отримав посвідчення учасника бойових дій, – на 1691 особу», - повідомляє прес-служба.
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