Статус учасника бойових дій вже отримали понад 82,5 тисяч військових - Генштаб

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

В повідомленні зазначається, що на підтвердження даного статусу видано 76 тис. 598 посвідчень учасника бойових дій.

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«За минулий тиждень кількість особового складу, які мають право на отримання статусу УБД, збільшилась на 238 осіб, а тих, хто отримав посвідчення учасника бойових дій, – на 1691 особу», - повідомляє прес-служба.