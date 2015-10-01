Гройсман заявляє про необхідність якісних змін у роботі ВР

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Еспресо ТВ".

Гройсман висловив переконання, що парламент повинен бути публічним, відкритим, якісним та доступним для громадян.

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"Український парламент має перестати бути такою типографією, яка друкує не зовсім якісну продукцію. А стати якісною фабрикою, яка буде виробляти якісний продукт у вигляді законів, якими будуть користуватися", - сказав спікер.

При цьому він висловив думку, що "більшість українських парламентаріїв здатні сьогодні до професійної якісної роботи".

"Зрозуміло, що є і деструктивні сили, які ми бачимо з екранів телебачення, оскільки парламент працює в онлайн-режимі. Це єдиний орган влади, який постійно працює під наглядом відеокамер і журналістів", - сказав Гройсман.