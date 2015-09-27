Гройсман: Депутати мають отримувати "гідну заробітну плату"

Про це в інтерв'ю ТРК "Україна", яке вийде в ефір увечері 27 вересня, заявив спікер ВР Володимир Гройсман.

При цьому спікер не уточнив, про яку суму для "гідної" зарплати йдеться.

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Говорячи про арешт нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука, Гройсман зазначив: "Усі були просто шоковані від того, що відбувалося (на відео), а саме - від нахабства", передає Українська правда.

"Уявіть собі, що ви сидите напроти цієї людини, і ця людина вам розповідає, що для нормального і спокійного життя вам потрібно дати йому хабар у 10 або 5 тисяч доларів. Будь-яка система держави повинна дуже швидко на це реагувати", - заявив Гройсман .

Він також додав, що боротьба з корупцією ведеться активніше, ніж раніше.

"Я знаю те, що в Україні надзвичайно високий рівень корупції, яку необхідно знищити. Питання не в тому, що люди на цьому багатіють. Це питання нашої національної безпеки. ... Парламент прийняв весь необхідний перелік законів для ефективної боротьби з корупцією", - зазначив Гройсман.

Говорячи про зарплати народних депутатів, спікер ВР зазначив: "Ми повинні розуміти, що все те, що недоплачено чиновнику, потім виливається в мільйонні, а може й мільярдні втрати від благополуччя нашої країни".

"Просто хтось це визнає, а хтось ні. Це все робиться корупційним шляхом. Тому потрібно все перевернути з голови на ноги і тоді країна буде нормально розвиватися. Думаю, що українські громадяни з розумінням поставляться до того, що депутати Верховної Ради будуть отримувати гідну заробітну плату", - додав Гройсман.