Петиція про позбавлення мандатів за прогули у Раді зібрала понад 25 тисяч голосів

Цих голосів достатньо, щоб документ розглянув президент.

"Всі народні депутати обрані народом і повинні працювати кожного дня для законотворчості. За пропуски пленарних засідань депутати повинні бути максимально покарані! Якщо всі будуть сидіти на своїх місцях, не буде жодного кнопкодавства", - йдеться у петиції.

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Наразі петицію вже підписали 25 тисяч 229 осіб, а до кінця збору голосів залишилося 56 днів.

Раніше голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв опублікувати на офіційному сайті парламенту топ лідерів із відвідуваності пленарних засідань.