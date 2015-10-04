Петиція про позбавлення мандатів за прогули у Раді зібрала понад 25 тисяч голосів
19:50, 04 жовтня 2015Політика
1087 0
Електронна петиція про позбавлення депутатського мандата за три пропуски без поважних причин вже зібрала 25 тисяч підписів.
Депутатів мають намір змусити ходити на засідання / Фото УНІАН
Цих голосів достатньо, щоб документ розглянув президент.
"Всі народні депутати обрані народом і повинні працювати кожного дня для законотворчості. За пропуски пленарних засідань депутати повинні бути максимально покарані! Якщо всі будуть сидіти на своїх місцях, не буде жодного кнопкодавства", - йдеться у петиції.
Читайте такожПрогули депутатів опублікують на сайті парламенту
Наразі петицію вже підписали 25 тисяч 229 осіб, а до кінця збору голосів залишилося 56 днів.
Раніше голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв опублікувати на офіційному сайті парламенту топ лідерів із відвідуваності пленарних засідань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter