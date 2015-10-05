Клімкін: в ООН є чітка проукраїнська коаліція

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає DT.ua.

"В ООН є дуже чітка проукраїнська коаліція, яка розуміє, що Україна бореться за цінності саме тут, в Європі. Навіть у масштабах ООН всім не байдуже те, що відбувається в Україні. Нам допомагали і будуть допомагати", – сказав він.

Клімкін також зазначив, що світові лідери зійшлися на думці, що "ситуація в Україні – це питання цінностей, а в Сирії – це питання врегулювання ситуації на близькому сході. Ці питання ніколи не будуть розмінюватись.

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"Інший аспект, що в обох питаннях Росія фактично підтримує тероризм і про це всі говорять. Кого Росія бомбардує? Це помірна опозиція, яка бореться за зміни в Сирії. Зараз російські війська знаходяться в Донбасі та в Сирії. Де вони будуть завтра – це нікому невідомо. Це питання довіри, це питання довіри до Росії, якого немає", – підкреслив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама підтвердив підтримку України і зусиль Порошенко захистити територіальну цілісність і суверенітет України.