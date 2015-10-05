ЄС продовжив санкції для Сергія Клюєва до 6 березня 2016 року

Таке рішення було ухвалено в понеділок в Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС з питань соціальної політики, зайнятості, здоров’я та споживачів без обговорення, повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС.

«Рада ЄС продовжила заборону на в’їзд та замороження активів щодо однієї особи, яка є суб’єктом запобіжних заходів з огляду на ситуацію в Україні, на 5 місяців, до 6 березня 2016 року. Рада також оновила причину для перебування цієї персони у списку», - зазначається у повідомленні.

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Деталі рішення будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС 6 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, ЄС 5 березня 2014 року заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

5 березня 2015 року Євросоюз продовжив на рік санкції проти 14 екс-чиновників часів президента Віктора Януковича, до 6 червня – для чотирьох - Олени Лукаш, сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, Сергія Клюєва та Дмитра Табачника. Потім для Клюєва санкції були продовжені до 6 жовтня, а для інших трьох – до березня 2016 року.