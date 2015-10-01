ЄС попередньо погодив рішення продовжити до 6 березня санкції проти Клюєва - джерело

Європейський Союз попередньо погодив рішення продовжити санкції проти народного депутата України Серія Клюєва ще на півроку, до 6 березня 2016 року.

Про таке рішення, яке було ухвалено у четвер в рамках засідання Комітету постійних представників країн ЄС (COREPER), повідомило власному кореспонденту УНІАН джерело в Раді ЄС.

«COREPER сьогодні в принципі погодився продовжити обмежувальні заходи до 6 березня 2016 року. Також мають бути оновлені причини, пов'язані з цією людиною (чому саме вона перебуває у списку). Це рішення ще має бути ухвалено Радою і опубліковано в Офіційному журналі», - зазначив співрозмовник агентства.

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Разом з тим, дата, коли саме Рада ухвалить таке рішення, йому не відома.

Як повідомляв УНІАН, ЄС 5 березня 2014 року заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

5 березня 2015 року Євросоюз продовжив на рік санкції проти 14 екс-чиновників часів президента Віктора Януковича, до 6 червня – для чотирьох - Олени Лукаш, сина екс-президента Віктора Януковича, Сергія Клюєва та Дмитра Табачника. Потім для Клюєва санкції були продовжені до 6 жовтня, а для інших трьох – до березня 2016 року.