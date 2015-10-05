В "Укренерго" під час обшуку вилучили 37,8 тис. дол. і 300 тисяч гривень – МВС

Про це УНІАН повідомили у департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України.

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Згідно з повідомленням, вилучені документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність підприємств, які брали участь у державних закупівлях, друку, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, 37,8 тис. дол. і 300 тис. грн.

"Департаментом протидії злочинності у сфері економіки МВС України здійснюється оперативне супроводження досудового розслідування в кримінальному провадженні, відкритому ГПУ ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання посадовими особами ДП НЕК "Укренерго" державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт і послуг у підконтрольних підприємств за завищеними цінами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП НЕК "Укренерго" протягом 2010-2014 років, вступивши в попередню змову з керівниками комерційних структур, що організовували конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у підконтрольних підприємств за завищеними цінами. Розкрадені таким чином державні кошти чиновниками були легалізовані і використані для власного збагачення.

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"5 жовтня співробітники департаменту ППСЭ МВС України при процесуальному керівництві Генеральної прокуратури проводять санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання посадових осіб державного підприємства та керівників комерційних структур", - додали у відомстві.

Вилучені документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність підприємств, які брали участь у державних закупівлях, друку, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, 37,8 тисяч доларів США, 300 тис. гривень.

Рішення про подальшу долю чиновників найближчим часом буде ухвалено Генеральною прокуратурою.