Евакуйовані американці подали в суд на Райс і Рамсфелда

Група у складі 30 евакуйованих з Лівану американських громадян подала до окружного федерального суду США в Детройті (штат Мічіган) позов проти держсекретаря США Кондолізи РАЙС і глави Пентагону Дональда РАМСФЕЛДА.

Як повідомляє РІА «Новости», в оприлюдненому у Вашингтоні повідомленні американо-арабського антидискримінаційного комітету (American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC)), що ініціював судовий позов, зазначається, що К.Райс і Д.Рамсфелд звинувачуються в "недотриманні своїх конституційних і професійних зобов`язань по захисту громадян США у випадку кризи або війни".

Подавці позову звинувачують також голову Держдепартаменту і міністра оборони США в тому, що вони піддали життя американських громадян в Лівані загрозі, не забезпечивши належних заходів по їх безпеці. При цьому в позові міститься прохання до федерального суду вимигати від К.Райс і Д.Рамсфелда, щоб вони домоглися припинення вогню в Лівані і припинили постачання зброї Ізраїлю під час евакуації американських громадян з Лівану”.

У письмовій заяві президента ADC Мері Роуз ОАКАР (Mary Rose Oakar) зазначається, що "адміністрація Джорджа БУША сприяла насильству за допомогою відправки термінової партії бомб до Ізраїлю і дала цій країні зелене світло для продовження безладних бомбардувань Лівану".

"Це викликало загрозу безневинним цивільним особам, включаючи тисячі громадян США, і стало причиною поранення декількох американських громадян в Лівані", - йдеться в заяві глави ADC, яка є найбільшою в США правозахисною організацією, і відстоює права американців арабського походження та має відділення в 38 штатах США.

Білий дім, Держдепартамент чи Пентагон подачу позову поки ніяк не прокоментували.