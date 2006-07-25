Брифінг у Секретаріаті Президента
09:47, 25 липня 2006Політика
2004
Повідомлення прес-служби голови держави
Сьогодні о 14.00 у Секретаріаті Президента України відбудеться брифінг представника Президента України у Конституційному Суді Володимира ШАПОВАЛА, радника Президента - керівника Головної служби політики інституційного розвитку Ігоря КОЛІУШКА і радника Президента - керівника Головної служби правової політики Миколи ПОЛУДЬОННОГО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, брифінг буде присвячено поточній політичній ситуації в Україні.
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