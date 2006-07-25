Брифінг у Секретаріаті Президента

Сьогодні о 14.00 у Секретаріаті Президента України відбудеться брифінг представника Президента України у Конституційному Суді Володимира ШАПОВАЛА, радника Президента - керівника Головної служби політики інституційного розвитку Ігоря КОЛІУШКА і радника Президента - керівника Головної служби правової політики Миколи ПОЛУДЬОННОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, брифінг буде присвячено поточній політичній ситуації в Україні.