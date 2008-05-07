Війна Портнова і Семенюк: вночі повністю знищений тираж газети

Призначений урядом в.о. голови Фонду держмайна, народний депутат Андрій ПОРТНОВ заявляє, що сьогодні вночі в друкарні «Київська правда» було знищено тираж газети «Відомості приватизації», підписаний усунутою урядом від керівництва ФДМУ Валентиною СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПОРТНОВ повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

За його словами, в цьому номері газети були опубліковані оголошення про відміну конкурсу з продажу пакетів акцій Одеського припортового заводу і ряду обленерго.

«Тільки наша особиста присутність і письмове звернення до керівництва друкарні дозволила знищити тираж у рамках закону», - сказав А.ПОРТНОВ.

За його словами, за фактом знищення незаконного тиражу складено відповідний акт. «Ті, хто завдав такими діями шкоди державі, витративши гроші на видання газети, відповідатимуть за законом», - переконаний А.ПОРТНОВ.