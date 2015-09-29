Радикальна партія вирішила висунути у мери Києва заарештованого депутата Мосійчука

Про це написав в Фейсбук лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко.

«Політв'язень Ігор Мосійчук - наш кандидат у мери Києва», - написав Ляшко.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

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Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши ухвалу суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодовку.

25 вересня Апеляційний суд Києва призначив розгляд скарги на рішення Печерського райсуду столиці про арешт народного депутата від Радикальної партії Мосійчука на 2 жовтня.