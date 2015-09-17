Ляшко заявив про політичну розправу над його фракцією після згоди Ради на арешт Мосійчука

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент УНІАН.

Він наголосив: “Я знаю, що команду фальсифікувати кримінальні справи проти мене та інших народних депутатів дав особисто Петро Порошенко”.

Ляшко висловив здивування, чому Ігор Мосійчук не був затриманий під час того, як він брав хабар, якщо він його брав. На репліку журналістів щодо того, що він на той час був народним депутатом і користувався депутатською недоторканістю, Ляшко нагадав, що відповідно до законодавства, депутата можна затримати на місці злочину “на три години”.

Лідер Радикальної партії зазначив, що "коли побачив це відео, то сам був шокований". «Я не можу поки що з цього приводу нічого сказати. Я не можу сказати - винен Мосійчук, чи не винен, брав він гроші, чи не брав гроші. Я не суддя. Якщо є справедливий суд, то нехай він розбереться», - додав Ляшко.

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За його словами, якщо Мосійчук вчинив злочин, “якщо є докази, то нехай пан Мосійчук за це відповідає”.

Ляшко переконаний, що Мосійчук буде сьогодні заарештований, щойно він спробує вийти з приміщення ВР.

Наразі відбувається засідання фракції Радикальної партії, в якому бере участь і депутат Мосійчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата від фракції Радикальна партія Ігоря Мосійчука.

Перед цим у сесійній залі генеральний прокурор Віктор Шокін передав голові Верховної Ради Володимиру Гройсману відповідне подання.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участі Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення певних питань за гроші.

Перед тим як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. Він зауважив, що в ході розслідування було проведено слідчо-розшукові дії і зібрано докази, які підтверджують провину депутата.

Сам Мосійчук ці звинувачення відкидає і заявляє, що відео було змонтоване.