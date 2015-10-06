ВР закликала світ посилити тиск на Росію для недопущення псевдовиборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів із 321, зареєстрованого у сесійній залі.

У зверненні зазначається, що Верховна Рада обурена повідомленнями про "провокаційні наміри маріонеток Кремля" провести псевдовибори в окремих районах Донецької та Луганської областей України 18 жовтня та 1 листопада 2015 року.

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"Такий виборчий фарс не відповідає ні чинному українському законодавству, ні загальновизнаним демократичним стандартам ОБСЄ та є свідомим кроком, спрямованим на зрив мирного процесу", - наголошується у заяві.

У зверненні підкреслюється, що вільне волевиявлення громадян України на тимчасово окупованій території можливе лише за умови проведення виборів у безпечних умовах, без будь-якого зовнішнього тиску, у чіткій відповідності до українського законодавства, а також згідно зі стандартами та за умови відповідного моніторингу з боку БДІПЛ/ОБСЄ.

У ВР підкреслили, що Росія та бойовики не демонструють жодного прогресу у контексті виконання інших пунктів Комплексу заходів з реалізації процесу мирного врегулювання, а також не вирішено питання звільнення політичних в’язнів, які були позбавлені волі з політичних мотивів.

"Враховуючи безумовний та необмежений вплив, який Російська Федерація має на підконтрольних їй бойовиків, відсутність конструктивних кроків Москви свідчить про свідоме нехтування Кремлем взятими на себе зобов’язаннями. Складається враження, що Москва свідомо маргіналізує окремі райони Донецької та Луганської областей України, перетворює їх на чорну діру безвідповідальності та хаосу, підбурюючи до проведення псевдовиборів", - наголосили в українському парламенті.

Верховна Рада України закликає звернути особливу увагу на зухвалі дії Росії та підтримуваних нею бойовиків.

Крім того, ВР вимагає відновлення територіальної цілісності України, включаючи Автономну Республіку Крим, згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року.

"Верховна Рада України в чергове закликає Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй та Ради Європейського Союзу прискорити розгляд звернення українського парламенту від імені України від 17 березня 2015 року стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки", - підкреслюється у зверненні.

Верховна Рада також зауважує, що вважає можливі псевдовибори в окремих районах Донбасу тією межею, яку Росія "не має права перетнути". "У цьому зв’язку, український парламент закликає міжнародну спільноту посилити всебічний тиск на Російську Федерацію з метою уникнення зриву Мінських домовленостей", - йдеться у зверненні.