Експерти назвали найвірогіднішу політичну подію майбутнього України

Експерти вважають дострокові вибори до Верховної Ради України однією з найвірогідніших політичних подій майбутнього.

Про це свідчать результати експертного опитування Центру соціологічних та політичних досліджень “Соціовимір” та Інституту масової інформації, що були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Як зазначила директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР, до можливості проведення ще одних дострокових виборів народних депутатів схиляються 57,1% опитаних. При цьому, за її словами, найвірогіднішими політичними подіями також є здійснення конституційної реформи до президентських виборів та зміна Конституції нинішнім складом парламенту в напрямку парламентської форми правління (60%).

В той же час, за словами В.СЮМАР, лише 11,4% опитаних вірять в можливість проведення дострокових виборів Президента, 20% - в одночасні дострокові вибори парламенту та глави держави, 25,7% - в проведення ініційованого Президентом референдуму щодо затвердження проекту нової редакції Конституції, підготовленого Національною конституційною радою.

Разом з тим, лише 5,7% опитаних експертів вірить в мінімізацію протистояння і суперечностей між Президентом Віктором ЮЩЕНКО та главою уряду Юлією ТИМОШЕНКО.

Опитування проводилось 25 квітня – 5 травня 2008 року. Всього було опитано 35 провідних українських політологів, політичних експертів та парламентських журналістів.