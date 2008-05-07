У Єдиному Центрі упевнені, що Тимошенко сама навчила людей не платити за газ

Ситуація з облгазами є яскравим свідченням того, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО "заради грошового забезпечення своїх популістських обіцянок готова до банкрутства та повторної приватизації цих об’єктів".

Як повідомили УНІАН у Фонді регіональних ініціатив, про це сьогодні заявив народний депутат, член “Єдиного центру” Михайло ПОЛЯНЧИЧ, коментуючи вчорашню заяву Ю.ТИМОШЕНКО про намір розпочати процедуру банкрутства облгазів у разі, якщо протягом місяця ними не буде погашено всі борги.

«Переконуючи, що населення не платить за газ і в цьому головна причина боргових проблем облгазів, прем’єр забуває про те, що сама ініціювала погашення комунальних боргів за рахунок повернення знецінених вкладів. Цим самим людей навчають не платити за комунальні послуги, а після цього шукають крайніх», - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

На думку народного депутата, високопосадовцям слід утримуватися від гучних заяв щодо будь-яких змін власності. Він переконаний, що це негативно вплине на імідж України у світі і створить додаткову напругу в державі.

«Уряд на чолі з ТИМОШЕНКО замість того, щоб робити якісь реальні кроки для вирішення низки проблем газотранспортного комплексу, оголошує про початок процесу реприватизації”, - сказав він. Народний депутат наголосив, що все це робиться тільки заради збереження рейтингу, який останнім часом невпинно падає. “Люди просто почали розуміти, що така омріяна «Юліна тисяча» скоро перетвориться на копійки, зважаючи на стрімке зростання цін і тарифів», - зазначив М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він зауважив, що, проголошуючи бездоганність системи призначення в облгази тимчасових керівників, голова Кабміну лише намагається підготувати ґрунт для уведення своїх представників на ці підприємства. «У середовищі БЮТ є багато зацікавлених у перерозподілі на ринку газопостачання. Тому цю заяву ТИМОШЕНКО можна трактувати як намір політсили, яку вона очолює, поставити життєвоважливу для країни галузь під контроль близьких до неї фінансових груп», - заявив народний депутат.