Єхануров досі не знає, що саме сталося з російською ракетою в Криму

Російська ракета, яка була знайдена на узбережжі Криму, не несла загрози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Загрози ніякої не було, в цьому плані загроз ніяких немає», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він відзначив, що досі невідомо, що саме відбувалося, і зараз йде розслідування цього інциденту.

«Я думаю, що ми в нормальній обстановці розберемось – МЗС працює, і ми з колегами з Чорноморського флоту РФ розбираємось», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр зауважив, що російські моряки «дали ляпа», а пізніше ЗМІ роздмухали цей інцидент.

Він також додав, що проблеми з виконанням угоди про умови перебування ЧФ РФ на території України були у 90-ті роки, але останнім часом всі дії були завжди погоджені і сторони домовлялись по всіх параметрах.

Він також зауважив, що в цілому задоволений рівнем співпраці з Міністерством оборони РФ.

Відповідаючи на запитання, чи були розпочаті якісь процедури щодо виведення російського флоту, він зауважив: «Ні, звичайно, - до 2017 року ще далеко».

Як повідомлялося, українські ЗМІ 5 травня повідомили, що нібито наприкінці квітня в районі села Привітне між Алуштою та Судаком у Криму було знайдено «російську ракету, призначену для ураження надводних і повітряних цілей».

5 травня Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту російській стороні щодо дій Чорноморського флоту РФ у зв’язку з випробуванням авіаційної протичовнової ракети на території України.

Речник МЗС Василь КИРИЛИЧ зазначив, що випробування цієї ракети було здійснено 15 квітня, що суперечить угоді від 1997 року про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України. «Україна наголосила на неприпустимості порушень, визначених у базових угодах щодо умов перебування ЧФ РФ на території України і висловила вимогу надати роз’яснення», - сказав він.

Водночас Чорноморський флот Російської Федерації спростував інформацію про втрату ним бойової ракети в Криму.

За словами начальника Служби інформації та громадських зв`язків ЧФ - капітана 1 рангу Андрія КРИЛОВА, 26 квітня пішим загоном прикордонної служби України на кримському узбережжі в районі села Привітне «було знайдено виріб (макет), що належить Чорноморському флоту».

«Під час огляду встановлено, «що виріб не є бойовим і не становить загрози для людей і довкілля», - зазначив А.КРИЛОВ.