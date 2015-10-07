Сьогодні Рада ухвалить рішення про звіт комісії щодо розслідування стрілянини в Мукачевому (наживо)
Сьогодні Верховна Рада України ухвалить рішення щодо звіту тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним у повторному першому читанні розглядатиметься законопроект про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, які виключаються з такого переліку.
Серед іншого, зокрема, розглядатимуться проект постанови щодо змін до постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2015 році, а також законопроект, який стосується внесення змін до закону про місцеві вибори.
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Депутати також розглянуть низку проектів постанов про головування і членство в комітетах ВР.
Парламент сьогодні має схвалити приєднання України до Міжнародного центру з вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей.