Сьогодні Рада ухвалить рішення про звіт комісії щодо розслідування стрілянини в Мукачевому (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним у повторному першому читанні розглядатиметься законопроект про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, які виключаються з такого переліку.

Серед іншого, зокрема, розглядатимуться проект постанови щодо змін до постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2015 році, а також законопроект, який стосується внесення змін до закону про місцеві вибори.

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Депутати також розглянуть низку проектів постанов про головування і членство в комітетах ВР.

Парламент сьогодні має схвалити приєднання України до Міжнародного центру з вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей.