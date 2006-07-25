Наша Україна підпише з Партією регіонів ”певний документ”?

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що ця фракція може підписати угоду про узгодження дій з фракцією Партії регіонів, але до антикризової коаліції не приєднається.

Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав в інтерв`ю газеті «Столичные новости».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде підписана угода між Партією регіонів і «Нашою Україною» про узгодження дій, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав: «Ми не виключаємо, що будемо вимушені в певний час підписати певний документ, який стосуватиметься регламентації відносин між більшістю і меншиною, між різними групами, які відстоюють ту чи іншу програму», додавши, що все залежить від того, який курс проводитимуть і меншість, і більшість.

Водночас він підкреслив: «Ні про яке приєднання «Нашої України» до так званої антикризової коаліції не може бути і мови».

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, дискусія, яка сьогодні розвернулася з приводу того, розпускати парламент чи не розпускати, здавати мандати чи не здавати, має просту відповідь: «Сформуємо Конституційний суд, хай він дасть відповідь на питання, чи була парламентська більшість сформована конституційно і в регламентний спосіб чи ні, і чи є можливість на якихось підставах розпустити парламент».