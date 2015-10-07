Рада закрила засідання, ухваливши лише два рішення

Як передає кореспондент УНІАН, парламент ухвалив лише два рішення, які стосуються ратифікації.

Це закони “Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей” і “Про прийняття поправок до статей 25 і 26 Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер”.

Читайте такожЗМІ: Рада в четвер має шанс зробити "фінальний крок" на шляху до отримання безвізового режиму з ЄС

Для ухвалення інших рішень у сесійній залі не набиралося необхідних 226 голосів народних депутатів.

Законопроекти вносилися на так зване “сигнальне голосування”, але оскільки при цьому не було необхідних 226 голосів, то вже просто на голосування вони не ставилися. В результаті законопроекти були обговорені, але рішення не ухвалені.