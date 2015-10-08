Міністри оборони країн НАТО обговорять у Брюсселі сирійський конфлікт та ситуацію на Донбасі

Міністри оборони країн-учасниць Альянсу зберуться у Брюселі, щоб обговорити дії Росії у Сирії та Україні, передає ТСН.

Російські літаки неодноразово порушували повітряний простір члена НАТО - Туреччини. Генсек Єнс Столтенберг назвав це неприйнятним. Ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася, але Росія продовжує підтримувати бойовиків, зауважив Столтенберг.

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Серед інших питань буде військова активність Москви у Сирії та її ядерна зброя. На порядку денному в учасників саміту також ухвалення концепції сил швидкого реагування НАТО, які в разі загрози мають захистити країни-члени Альянсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія створила у Сирії сухопутний підрозділ у розмірі батальйону, який має ракетну артилерію і сучасні танки, призначені не тільки для захисту військових баз.